Главным требованием для начала съемок фильма с Дэвидом Линчем оказался пакетик сырных шариков

«Ем их при любой возможности» Дэвид Линч согласился сыграть небольшую роль в отмеченном наградами фильме Стивена Спилберга «Фабельманы» при условии, что на площадке у него всегда будет пакетик сырных шариков.
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