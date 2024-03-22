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Закон, порядок, государство

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Гранатомётчики ЦВО отработали порядок действий при обороне и наступлении на полигоне в Челябинской области

Гранатомётчики ЦВО отработали порядок действий при обороне и наступлении на полигоне в Челябинской области

Занятия проводились как в светлое, так и тёмное время суток. Огонь по мишеням вёлся из ручных противотанковых гранатомётов РПГ-7В и автоматических гранатомётов станковых АГС-17.

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