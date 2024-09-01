В Израиле семьи погибших заложников выдвинули требование к Нетаньяху

Публично взять на себя ответственность за гибель заложников в плену палестинских радикалов в секторе Газа потребовала от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху израильская общественная организация Форум семей заложников, 1 сентября пишет израильская газета The Jerusalem Post.
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