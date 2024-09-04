Песков заявил, что для расширения БРИКС есть пределы, все обсудят в Казани

Есть пределы для расширения БРИКС. Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля уточнил, что участникам объединения надо определить статус его партнёров, но все это обсудят на саммите в Казани, который пройдет с 22 по 24 октября.