Песков заявил, что для расширения БРИКС есть пределы, все обсудят в Казани

Есть пределы для расширения БРИКС. Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля уточнил, что участникам объединения надо определить статус его партнёров, но все это обсудят на саммите в Казани, который пройдет с 22 по 24 октября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии