Трамп продолжает откровенно топить Зеленского в публичном поле. На этот раз он решил выступить в прямом эфире с, как отметили в Сети, "сенсационным срывом покровов": "реальное отношение Путина к Зеленскому", "виновный в провале штурма Киева" в 2022 году и, главное, как кончится СВО.