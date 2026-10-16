Трамп продолжает откровенно топить Зеленского в публичном поле. На этот раз он решил выступить в прямом эфире с, как отметили в Сети, "сенсационным срывом покровов": "реальное отношение Путина к Зеленскому", "виновный в провале штурма Киева" в 2022 году и, главное, как кончится СВО.
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