Взятый в плен украинский оккупант Сергей Ананьев рассказал, что он был дальнобойщиком и его мобилизовали сразу, как он вернулся на Украину из рейса в Турцию.
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