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Крымский мост снова открыт для движения после нападения ВСУ на Севастополь

Крымский мост снова открыт для движения после нападения ВСУ на Севастополь

По состоянию на 23 июня движение по Крымскому мосту было восстановлено после приостановки, которая произошла ранее в тот же день.

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