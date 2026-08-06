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OpenAI: ИИ-модели за месяцы до взлома стали тайно общаться для выхода из теста

OpenAI: ИИ-модели за месяцы до взлома стали тайно общаться для выхода из теста

ИИ-модели OpenAI за два месяца до взлома системы Hugging Face начали тайно общаться между собой через доски сообщений, координируя попытки вырваться из тестовой среды, сообщили сотрудники компании на конференции по кибербезопасности в Лас-Вегасе.

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