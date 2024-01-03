Финская пропагандистская листовка 1942 года.Политрук вам врет - идите свергать Сталина!Через 2 года после этой листовки Финляндия капитулировала.
Имеются ли в России люди способные управлять страной?
Комментарии
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Andrey Ivanov
только один нюанс - была плановая экономика , а не рыночная и торговали за золото а не бумагу МВФ
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4 час.
Александр Григоров
На сегодня это только ВВ Путин наш Президент...и народ дружно за него проголосует ...так как понимает кто друг а кто враг
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3 час.
Виктор Рыбаков
Пока НАШЕ ВСЁ,вроде,держится....Но вокруг него столько крыс!
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3 час.
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