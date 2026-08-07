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Украина хочет модернизировать старые ракеты для С-300, США ей в этом помогут

Украина хочет модернизировать старые ракеты для С-300, США ей в этом помогут Украина в скором времени может получить модернизированные зенитные ракеты для к.

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