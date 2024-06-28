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Новая модель OpenAI CriticGPT обучена «критиковать» результаты GPT-4 Компания OpenAI пре...

Новая модель OpenAI CriticGPT обучена «критиковать» результаты GPT-4 Компания OpenAI пре...

Новая модель OpenAI CriticGPT обучена «критиковать» результаты GPT-4Компания OpenAI представила CriticGPT — новую модель искусственного интеллекта, предназначенную для выявления ошибок в коде, сгенерированном непосредственно ChatGPT.

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