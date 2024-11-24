В Калуге подрядчики начали убирать снег в микрорайоне «Кошелев»

В этом году для усиления зимнего содержания территорий в микрорайоне «Кошелев» к уборке снега и обработке дорог подключили подрядную организациюВ этом году для усиления зимнего содержания территорий в микрорайоне «Кошелев» к уборке снега и обработке дорог подключили подрядную организацию.