В Калуге подрядчики начали убирать снег в микрорайоне «Кошелев»

В этом году для усиления зимнего содержания территорий в микрорайоне «Кошелев» к уборке снега и обработке дорог подключили подрядную организациюВ этом году для усиления зимнего содержания территорий в микрорайоне «Кошелев» к уборке снега и обработке дорог подключили подрядную организацию.
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