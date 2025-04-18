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Шаляпин зол на Чурикову после спорного интервью: «Яна стояла на суфлере, ее мозг не развивался»

Шаляпин зол на Чурикову после спорного интервью: «Яна стояла на суфлере, ее мозг не развивался»

Новогодний выпуск шоу Яны Чуриковой с Прохором Шаляпиным оказался совсем не праздничным. Певцу не понравилось, что ведущая и ее напарник задавали ему неуместные вопросы и пытались уличить в неблаговидных поступках.

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