Шаляпин зол на Чурикову после спорного интервью: «Яна стояла на суфлере, ее мозг не развивался»

Новогодний выпуск шоу Яны Чуриковой с Прохором Шаляпиным оказался совсем не праздничным. Певцу не понравилось, что ведущая и ее напарник задавали ему неуместные вопросы и пытались уличить в неблаговидных поступках.
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