"Если животное хочет поговорить, то думаю, что в этом великом русском городе-герое, ему такой разговор организовать можно"

Федя Петров

Я уже на подобной теме писал, первое запретить въезд в нашу страну всех лиц не призывного и призывного возраста, семьи, кто уже приехал в окопы, кто уже нагадил в штрафные батальёны на передовую ,кто против тюрьма потом чемодан вокзал. А вообще вести визовый режим для всех и установить сроки прибывания у нас в стране как это было. диаспоры запретить, прировнять к ОПГ а руководителей диаспор(решал) прировнять к ворам в законе...........