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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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"Если животное хочет поговорить, то думаю, что в этом великом русском городе-герое, ему такой разговор организовать можно"

"Если животное хочет поговорить, то думаю, что в этом великом русском городе-герое, ему такой разговор организовать можно"

Царьград Дерзкий Эмиль задержан и резко перестал быть дерзким "Я здесь за эту улицу стою.

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Комментарии
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ВН
Валерий Никитин
вчера в Хабаровске стая собак разорвала 28летнего мужчину. может потому, что был не вооружён?
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1 час.
Федя Петров
Я уже на подобной теме писал, первое запретить въезд в нашу страну всех лиц  не  призывного и призывного возраста, семьи, кто уже приехал в окопы, кто уже нагадил в штрафные батальёны на передовую ,кто против тюрьма потом чемодан вокзал. А вообще вести визовый режим для всех и установить сроки прибывания у нас в стране как это было. диаспоры запретить, прировнять к ОПГ а  руководителей диаспор(решал) прировнять к ворам в законе...........
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1 час.
Александр Платов
Ты, Федя, всё это Путину напиши - авось прочитает)))
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1 час.

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