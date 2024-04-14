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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Титан» сыграет с NBSK, Hockey Brothers – c ХК «10» в полуфинале хоккейной Медиалиги

14 апреля, воскресенье «Титан» – NBSK, начало в 17:00 Hockey Brothers – c ХК «10», начало в 19:30 Примечание: время начала матча – московское Матчи пройдут в Москве, на «ЦСКА-Арене».

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