В Чувашии в связи со сложными погодными условиями сотрудники ГИБДД продолжают нести службу в усиленном режиме и оказывают помощь участникам дорожного движения

В республике продолжается сильный снегопад, перекрыто движение для грузового транспорта и в соседних регионах, вследствие чего сотрудникам ГИБДД МВД по Чувашской Республике необходимо организовать размещение направлявшихся туда машин на стоянках и парковках.
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