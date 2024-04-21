За годы существования Советского Союза находились граждане, что предавали страну по идеологическим или финансовым целям.
Вот самый главный предатель в истории СССР
Комментарии
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A
Anodtat
Главные предатели Горбачев и Ельцин
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9 час.
Л
Людмила
Сейчас такие на каждом углу, а сколько их слиняло...но верю что они все рано или поздно, но ответят...все предатели Иуды будут наказаны.
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8 час.
Горыныч
А на какую сумму нанёс ущерба горбач-меченый? На какую алкаш ёбнутый?
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6 час.
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