СК РФ возбудил более 5300 дел в отношении представителей киевского режима

С 2014 года сотрудники Следственного комитета РФ возбудили свыше 5300 дел в отношении представителей военного и политического руководства киевского режима, членов радикальных националистических объединений, а также представителей силовых структур.
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