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Пресс-тур «Обследование пляжей в преддверии купального сезона в Москве»

Пресс-тур «Обследование пляжей в преддверии купального сезона в Москве»

фото: ИЦПМ Предлагаем Вам ознакомиться с итогами пресс-тура «Обследование пляжей в преддверии купального сезона в Москве» В четверг, 24 апреля, состоялся пресс-тур Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы «Обследование пляжей в преддверии купального сезона в Москве».

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