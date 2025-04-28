Пресс-тур «Обследование пляжей в преддверии купального сезона в Москве»

фото: ИЦПМ Предлагаем Вам ознакомиться с итогами пресс-тура «Обследование пляжей в преддверии купального сезона в Москве» В четверг, 24 апреля, состоялся пресс-тур Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы «Обследование пляжей в преддверии купального сезона в Москве».