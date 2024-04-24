Bloomberg: Франция требует новых антироссийских санкций от стран Евросоюза

Французская сторона обратилась к Евросоюзу с просьбой ввести новые санкции против физических и юридических лиц, так или иначе «причастных» к кампании по дезинформации, которую якобы проводит РФ на фоне выборов в Европарламент.
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