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Bloomberg: Франция требует новых антироссийских санкций от стран Евросоюза

Bloomberg: Франция требует новых антироссийских санкций от стран Евросоюза

Французская сторона обратилась к Евросоюзу с просьбой ввести новые санкции против физических и юридических лиц, так или иначе «причастных» к кампании по дезинформации, которую якобы проводит РФ на фоне выборов в Европарламент.

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