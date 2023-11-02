Эммануэль Макрон приехал в Центральную Азию за ураном и влиянием

Эммануэль Макрон завершил 2 ноября свой тур по Центральной Азии. Что искал французский президент в столь далеком от Парижа регионе, «Парламентской газете» рассказал ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Мартынов.
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