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Курские новости

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В небе Курска ночью 1 сентября слышен громкий звук

В небе Курска ночью 1 сентября слышен громкий звук

До громкого звука в ночь на 1 сентября в регионе отменили ракетную опасность. Ранее днем жители уже слышали два мощных взрыва.

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