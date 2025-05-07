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Пакистан ответит на авиаудары Индии: 26 погибших, 46 раненых

Пакистан ответит на авиаудары Индии: 26 погибших, 46 раненых

Главнокомандующий армией Пакистана сообщил о 26 погибших и 46 раненых после ударов Индии по Кашмиру. Напряжение растет, Исламабад обещает ответить в удобное время и месте.

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