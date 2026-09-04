За рулем
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За рулем

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Такой X‑Trail у нас не продавали — стоит ли связываться?

Такой X‑Trail у нас не продавали — стоит ли связываться?

Стоит ли смотреть на машины с пробегом, несколько лет назад ввезенные к нам по параллельному импорту? Подробно разбирает такие варианты эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев в своей новой статье.

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