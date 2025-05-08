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Глава комитета Рады по нацбезопасности заявил, что «люто ненавидит» принудительную мобилизацию

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Принудительная мобилизация - это очень плохо, но для борьбы с уклонистами через суд нехватает ресурсов, отметил председатель комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Александр Завитневич.

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