Парковки у железнодорожного вокзала в Тюмени станут платными: час стоянки обойдется в 30 рублей

С 5 ноября в Тюмени вводится платный режим работы парковок в районе железнодорожного вокзала. В единое парковочное пространство войдут площадки на Привокзальной улице, а также автомобильные стоянки на Первомайской улице и Товарном шоссе.
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