Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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WP: США обсуждают ограничение обмена с Киевом данными разведки

WP: США обсуждают ограничение обмена с Киевом данными разведки

Президент Дональд Трамп в понедельник днем ​​провел ряд встреч с высокопоставленными официальными лицами США, чтобы обсудить вопрос о прекращении военной помощи Украине, пишет The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации.

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