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Родриго – Бензема: «Тебя будет не хватать на ЧМ. Лучшие должны соревноваться с лучшими»

Родриго Гоэс поддержал Карима Бензема, который пропустит ЧМ-2022 из-за травмы. «Лучшие должны соревноваться с лучшими.

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