Что приезжие иностранцы думают про Россию

Ч Чужестранка Всё познается в сравнении. Россия всегда воевала, так как на неё постоянно нападали, и строила, потому что после войны были чудовищные разрушения. Чуть-чуть ей дали передышку и она стала расцветать. А теперь опять западные злыдни не дают покоя

Валентин Воробьев Ну, нам должно быть пофиг что о нас думают. Мы ж тоже видим всё у них и тоже думаем