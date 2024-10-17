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Что приезжие иностранцы думают про Россию

Что приезжие иностранцы думают про Россию

1. Без шуток, Россия сейчас одна из самых лубочных стран мира: красивая, ухоженная, безопасная. Мы-то с вами знаем, что проблем в России много, но иностранные гости по первости чуть ли не подпрыгивают на месте от восторга.

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Комментарии
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Ч
Чужестранка
Всё познается в сравнении. Россия всегда воевала, так как на неё постоянно нападали, и строила, потому что после войны были чудовищные разрушения. Чуть-чуть ей дали передышку и она стала расцветать. А теперь опять западные злыдни не дают покоя
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5 час.
Валентин Воробьев
Ну, нам должно быть пофиг что о нас думают. Мы ж тоже видим всё у них и тоже думаем
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3 час.
Sergiy Che
Когда я читаю тут что то типа: -&quot;отъедь 100 км от Москвы и там нищие едят на помойках и в домах нету газа&quot; - я сразу понимаю что это бандеробот пишет в России не бывавший - удобный способ ловить провокаторов на рунете! 😉
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31 мин.

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