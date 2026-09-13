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МОСИНФОРМ

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Новый газопровод на западе Москвы готов на 50%

Новый газопровод на западе Москвы готов на 50%

Около 50% строительно-монтажных работ выполнили за два с половиной месяца на новом газопроводе среднего давления на западе Москвы.

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