Отменена БПЛА-опасность во Владимирской области

Беспилотники не угрожают региону с 7:24 утра, сообщение об этом поступило по линии РСЧС.Отбой длительной БПЛА-опасности объявили во Владимирской области утром 15 сентября.
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