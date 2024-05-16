Сергей Морозов прокомментировал назначение нового руководителя Газпрома. «Назначение Михаила Морозова руководителем подразделений Газпрома – это укрепление единой команды правительства Нижегородской области и Газпрома для эффективного решения задач, которые поставил перед нами президент страны Владимир Путин», — сказал заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов, комментируя назначение министра энергетики и ЖКХ Нижегородской области Михаила Морозова руководителем АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» и ООО «Газпром газораспределение Нижний Новгород».