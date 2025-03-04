Чем покрыть паркет

Паркетные полы не только красивы, но и долговечны и требуют особого ухода и защиты. Выбор правильного напольного покрытия может значительно продлить срок службы вашего паркетного пола и сохранить его первоначальный вид.
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