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Alldaily

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В сети появилось видео с котом, сбивающим лапой украинский дрон

В различных телеграм-каналах распространилось видео, на котором кот сбивает лапой украинский дрон. На кадрах заметно, как БПЛА благодаря действиям животного влетает не в дом, а в столб, расположенный возле здания.

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