В Минске отрицают, что Лукашенко просил извинений у Зеленского в первые дни украинского конфликта

Алексей Тан

НАДО ПОМНИТЬ.... когда в 90-тые, откровенно убивали Россию... Русские, исправно!.. и по самым низким ЦЕНАМ ... обеспечивала, Украину и Беларусь, сырьём и ЭНЕРГО ресурсами, которые они перепродавали на ЗАПАД!... но уже по МИРОВЫМ ценам... моржу себе в карман!!... и жили.. на мно-о-ого лучше РОССИИ.... и у Лукавого, что Порошенко, что Зеленский, ... всегда в друзьях ходили... а свою продукцию, НЕ НУЖНУЮ на Западе и ни где более, сбывали в РОССИИ "по договору"... ТАК ЧТО....что бы "повысить ценность" своего перегона и "своей" трубы.... ЛУКАВЫЙ, вполне МОГ это предложить Зеленскому.. с терактом на НПЗ.... пусть через вторых, третьих лиц!... но это он мог!!!.