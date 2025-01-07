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В Минске отрицают, что Лукашенко просил извинений у Зеленского в первые дни украинского конфликта

В Минске отрицают, что Лукашенко просил извинений у Зеленского в первые дни украинского конфликта

Недавнее интервью главы киевского режима американскому подкастеру Лексу Фридману продолжает вызывать оживленные обсуждения на фоне ряда сделанных им скандальных заявлений.

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Комментарии
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HB
Halszka Brzozowska
По-моему, кто знает, как было на самом деле... Лукашенко в начале войны выразил нерешительность
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4 час.
ЛС
Лидия Санникова
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4 час.
Алексей Тан
НАДО ПОМНИТЬ.... когда в 90-тые, откровенно убивали Россию... Русские, исправно!.. и по самым низким ЦЕНАМ ... обеспечивала, Украину и Беларусь, сырьём и ЭНЕРГО ресурсами, которые они перепродавали на ЗАПАД!... но уже по МИРОВЫМ ценам... моржу себе в карман!!... и жили.. на мно-о-ого лучше РОССИИ.... и у Лукавого, что Порошенко, что Зеленский, ... всегда в друзьях ходили... а свою продукцию, НЕ НУЖНУЮ на Западе и ни где более, сбывали в РОССИИ &quot;по договору&quot;... ТАК ЧТО....что бы &quot;повысить ценность&quot; своего перегона и &quot;своей&quot; трубы.... ЛУКАВЫЙ, вполне МОГ это предложить Зеленскому..  с терактом на НПЗ.... пусть через вторых, третьих лиц!... но это он мог!!!.
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3 час.

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