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  • Boris Borisov
    А вот , как бы уменьшить шумность на ветках старого метро ??? Хорошо бы как- то исхитрится .Собянин доложил П...
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Раскрыт состав химоружия, которое пытались использовать под Запорожьем

Вещество BZ, найденное в ходе обысков у подозреваемых в подготовке терактов в Запорожской области, – это боевой отравляющий препарат с психотропным действием, рассказал "Известиям" бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин.

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