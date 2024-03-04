Раскрыт состав химоружия, которое пытались использовать под Запорожьем

Вещество BZ, найденное в ходе обысков у подозреваемых в подготовке терактов в Запорожской области, – это боевой отравляющий препарат с психотропным действием, рассказал "Известиям" бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин.
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