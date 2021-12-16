Тушкой в НАТО

Экзистенциальный выбор украинской политической элиты всегда был попыткой найти сильного, но, желательно, географически достаточно далёкого покровителя Новый министр обороны Украины Алексей Резников, тот самый, которой до назначения его главой военного ведомства занимался реинтеграцией Донбасса и отвоеванием Крыма и ради достижения этих высоких целей придумал закон о переходном периоде и предложил всех дончан перемесить в фильтрационные лагеря, а также всячески поддерживал водную блокаду российского полуострова, видимо, чтобы таким образом укрепить дух украинского патриотизма у его жителей, так вот, этот самый Резников посетил на днях с официальным визитом Королевство Швеция, где много и охотно рассказывал шведам о тысячелетней истории их взаимоотношений с Украиной.