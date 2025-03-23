НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

170 подписчиков

Во время матча Руне и Опелки в Майами включили освещение по ходу розыгрыша на решающем тай-брейке. Судья отказался считать это помехой

Во время матча Руне и Опелки в Майами включили освещение по ходу розыгрыша на решающем тай-брейке. Судья отказался считать это помехой

Он играл против Рейлли Опелки. При счете 2:1 на решающем тай-брейке во время розыгрыша на корте включили освещение.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх