Пенсионный возраст в ЕС подняли до рекордного уровня

Дания установила новый рекорд среди крупных экономик мира, повысив пенсионный возраст до 70 лет. Еще 14 европейских государств увеличивают возраст выхода на пенсию, причем в трети случаев изменения касаются только женщин, РИА Новости.
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