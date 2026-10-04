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RT Russia

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Курбатов: решение CAS по допуску российских сборных станет определяющим как минимум для ближайшего сезона

Курбатов: решение CAS по допуску российских сборных станет определяющим как минимум для ближайшего сезона

Гендиректор ФХР Дмитрий Курбатов заявил, что решение, которое примет CAS относительно допуска российских сборных, станет определяющим как минимум для ближайшего сезона.

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