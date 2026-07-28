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Наш потерянный мир

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Конфликт на Украине заставил Запад менять планы по производству боеприпасов

Конфликт на Украине заставил Запад менять планы по производству боеприпасов

Страны Запада начали возвращать производство взрывчатых веществ и компонентов для боеприпасов на свою территорию на фоне роста расходов на оборону из-за конфликта на Украине.

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Комментарии
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Виктор Луговой
Что-то такое помнится, что в хлопке содержится не нитроцеллюлоза, а - просто целлюлоза. С6H10O5. А вот нитроцеллюлоза получается в результате процесса нитрирования целлюлозы с применением азотной кислоты. Как там оно, бишь, у красного графа в &quot;Гиперболоиде инженера Гарина&quot;? Бензол (С6Н6) нитрируется азотной кислотой (HNO3) и получается нитробензол (C6H5NO2). Таким же образом нитрируется толуол с получением тротила (C7H5(NO2)3) и фенол с получением мелинита (C6H2OH(NO2)3).
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1 м.
Nikolia Vovchenko
А, с чем &quot;нитрируются&quot; поставки из России &quot;за бугор&quot; продукция российской химии...
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1 м.
Misha Glusch
нам че, вложиться в них надо?
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1 м.