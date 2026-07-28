Конфликт на Украине заставил Запад менять планы по производству боеприпасов

Виктор Луговой

Что-то такое помнится, что в хлопке содержится не нитроцеллюлоза, а - просто целлюлоза. С6H10O5. А вот нитроцеллюлоза получается в результате процесса нитрирования целлюлозы с применением азотной кислоты. Как там оно, бишь, у красного графа в "Гиперболоиде инженера Гарина"? Бензол (С6Н6) нитрируется азотной кислотой (HNO3) и получается нитробензол (C6H5NO2). Таким же образом нитрируется толуол с получением тротила (C7H5(NO2)3) и фенол с получением мелинита (C6H2OH(NO2)3).