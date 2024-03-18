Скидки на российскую нефть могут вернуться Антироссийские санкции ограничили цену российской нефти потолком в $60 за баррель и введя запрет на морские перевозки черного золота из РФ.
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Скидки на российскую нефть могут вернуться Антироссийские санкции ограничили цену российской нефти потолком в $60 за баррель и введя запрет на морские перевозки черного золота из РФ.
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