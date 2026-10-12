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Царьград

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На Кубани спрос на электромонтажников вырос на 49% за год

На Кубани спрос на электромонтажников вырос на 49% за год

В Краснодарском крае количество вакансий для электромонтажников в третьем квартале 2026 года увеличилось на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а средняя предлагаемая зарплата достигла 114 352 рублей в месяц.

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