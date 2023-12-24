На КПП "Скуляны" снова большая пробка из автомобилей

Зимние каникулы продолжают преподносить молдаванам многочасовые ожидания на таможне. На КПП "Скуляны" снова, как и вчера, выстроилась очередь из автомобилей, которая тянется от одного пункта пропуска к другому, пишет tv8.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии