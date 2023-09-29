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В «Пари НН» прокомментировали решение ЭСК РФС: «Наши специалисты донесут игрокам, в какие моменты и с какой силой теперь можно применять те или иные действия»

Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на решение ЭСК РФС, которая поддержала все решения арбитра Евгения Буланова в матче FONBET Кубка России против «Спартака» (0:3).

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