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В России резко возросли тарифы на ЖКУ: цены выросли более чем на 16%

В России жилищно-коммунальные услуги подорожали вдвое, что стало неожиданностью для многих граждан. Женщина из Новой Москвы поделилась, что стоимость газа в ее квитанции увеличилась почти до 500 рублей, тогда как в июне она составляла всего 160 рублей.

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лл
лина любимцева
Чем больше будет ежемесячная квартплата и другие услуги ЖКХ, ТЕМ ВЫШЕ СТАНУТ СУММЫ НАЛОГОВ  В ПОЛЬЗУ   ГОСУДАРСТВА.  Тут много заинтересованных лиц...
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