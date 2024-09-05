В России резко возросли тарифы на ЖКУ: цены выросли более чем на 16%

В России жилищно-коммунальные услуги подорожали вдвое, что стало неожиданностью для многих граждан. Женщина из Новой Москвы поделилась, что стоимость газа в ее квитанции увеличилась почти до 500 рублей, тогда как в июне она составляла всего 160 рублей.