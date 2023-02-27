В мире существует множество предположений по этому поводу

﻿﻿Наша Солнечная система состоит из Солнца и нескольких других небесных тел. Самыми крупными из этих небесных тел являются 8 планет, которые вращаются вокруг Солнца за счет гравитационного притяжения Солнца и собственного вращения вокруг своих осей.