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В мире существует множество предположений по этому поводу

В мире существует множество предположений по этому поводу

﻿﻿Наша Солнечная система состоит из Солнца и нескольких других небесных тел. Самыми крупными из этих небесных тел являются 8 планет, которые вращаются вокруг Солнца за счет гравитационного притяжения Солнца и собственного вращения вокруг своих осей.

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