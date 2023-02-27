В мире существует множество предположений по этому поводу

Наша Солнечная система состоит из Солнца и нескольких других небесных тел. Самыми крупными из этих небесных тел являются 8 планет, которые вращаются вокруг Солнца за счет гравитационного притяжения Солнца и собственного вращения вокруг своих осей.
Популярные статьи
- Владимир Ильич Ленин - выдающаяся историческая личность, лидер Октябрьской революции и первый председатель Советов
- Варан выходит на морскую охоту
- Владимир Путин в условиях СВО пообещал поддержать не только высокотехнологичную оборонку, но и акций быстрорастущих высокотехнологичных «гражданских» компаний на внутреннем фондовом рынке, куда планируется привлечь деньги граждан
Свежие комментарии