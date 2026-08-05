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Царьград

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Появилось видео удара у побережья Одессы: беспилотник взорвался рядом с сухогрузом

Появилось видео удара у побережья Одессы: беспилотник взорвался рядом с сухогрузом

На опубликованных кадрах видно, как БПЛА поражает цель рядом с судном, которое продолжило движение.В сети появилось видео, на котором зафиксирован удар беспилотника типа "Герань‑4 сикер" вблизи сухогруза у побережья Одессы.

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