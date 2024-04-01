Этого человека ценили коллеги, любили простые люди, уважали и боялись преступники. Давид Михайлович Курлянд был в одесском уголовном розыске человеком легендарным — ходили слухи, что он видит мысли злоумышленников и заговорен от пули.
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