Исследователи обнаружили источник пыли на Тибетском нагорье

Пыль, оседающая на поверхности ледника, может уменьшить альбедо льда и повысить эффективность поглощения солнечной радиации, что оказывает существенное влияние на таяние ледников и глобальное изменение климата.
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